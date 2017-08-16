Объем импорта алмазов и бриллиантов в Россию удвоился

За первые пять месяцев 2017 года ввоз в Россию алмазов и бриллиантов увеличился в два раза в сравнении с тем же периодом прошлого года. Об этом в среду, 16 августа, пишут «Известия» со ссылкой на материалы таможенной службы.

Как отмечает издание, в этом году в страну поступило 60,5 тысячи обработанных и необработанных алмазов на сумму более 24,6 миллиона долларов. Кроме того, в четыре раза вырос импорт рубинов, сапфиров и изумрудов — до 49,7 тысячи штук на 9,8 миллиона долларов.

Президент Гильдии ювелиров Эдуард Уткин объяснил газете, что такой резкий всплеск импорта драгоценных камней связан с обелением рынка: «Все больше участников из-за огромных рисков втягивается в легальный оборот. Сейчас для тех, кто работает незаконно и импортирует камни в обход таможни, большая проблема произвести расчет за ввезенные драгоценности: Центробанк постоянно отзывает лицензии у банков». Именно поэтому, по словам Уткина, незаконные платежи стали обходиться для теневиков слишком дорого, участникам рынка выгоднее везти камни официально. Кроме того, улучшилась работа правоохранительных органов по пресечению таких операций.

Пр этом, по мнению завкафедрой государственного регулирования экономики Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Владимира Климанова, легализация рынка алмазов и бриллиантов может привести к краткосрочному увеличению цены ювелирных изделий для конечного потребителя.