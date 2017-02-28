Московская биржа запустит торги сахаром 6 марта

Московская биржа с 6 марта начнет торги сахаром, их оборот может достигать 60 миллиардов рублей в год. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщает пресс-служба биржи.

«Участником торгов будет доступна торговля сахаром с поставкой в срок до 90 дней. Торги будут проводится на торгово-клиринговой платформе "Урожай", на базе которой ведется биржевая торговля зерном», — отмечается в сообщении.

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По данным Союза производителей сахара России, в ближайшие годы оборот по форвардам на этот товар может достичь миллиона-полутора тонн в год (около 20 процентов от общего объема российского рынка сахара), что в денежном эквиваленте соответствует 40-60 миллиардам рублей.

В декабре 2016 года директор департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка ЦБ Лариса Селютина сообщила, что торговля товарными фьючерсами на зерно может быть запущена в России в 2017 году. По ее словам, это могут быть поставочные фьючерсы.

В ноябре Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа запустила торги экспортными фьючерсными контрактами на нефть марки Urals.