В России нашли редчайшие алмазы

В Якутии на трубке «Юбилейная» Айхальского горно-обогатительного комбината добыли два очень редких и крупных алмаза. Об этом сообщает пресс-служба «Алросы».

Два алмаза массой 97,92 и 85,62 карата были обнаружены в январе 2018 года. Оба драгоценных камня — прозрачные с желтоватым оттенком и незначительными вкраплениями сульфидов и оливинов. Они имеют размеры 26 на 17 на 21 миллиметр и 27,89 на 27,20 на 27,14 миллиметра.

Как отметили в добывающей компании, крупные камни массой более 50 карат встречаются крайне редко. Такие алмазы обычно продаются на аукционах и пользуются большим спросом. Наиболее редкие и чистые экземпляры «Алроса» обрабатывает на своем гранильном подразделении и реализует самостоятельно.

«Алроса» — российская алмазодобывающая компания с госучастием. Она является лидером в отрасли, на ее долю приходится треть запасов и более четверти объемов добычи мирового алмазного рынка. Трубка «Юбилейная» открыта в 1975 году и относится к числу наиболее крупных коренных месторождений алмазов в мире. Месторождение является лидером «Алросы» по добыче крупных кристаллов.

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