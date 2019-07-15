На открытом Путиным месторождении отыскали огромный алмаз

На трубке «Заполярная» Верхне-Мунского месторождения в Якутии добыли крупный алмаз. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании «Алроса». Вес камня составляет 63,15 карата.
«Кристалл имеет октаэдрическую форму с небольшими сколами на гранях и вершинах. Добытый алмаз — прозрачный с желтым оттенком и обладает ювелирным качеством», — говорится в сообщении.
Этот алмаз — третий крупный (более 50 карат) камень, добытый на трубке «Заполярная» с момента запуска месторождения в эксплуатацию.
Месторождение было открыто в 2018 году, в церемонии принимал участие президент России Владимир Путин.
В апреле 2019-го на руднике «Интернациональный» в Якутии добыли алмаз весом 118,91 карата.
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