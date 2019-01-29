В России нашли гигантский алмаз

Крупнейший за последние годы алмаз был найден на месторождении Удачнинского горно-обогатительного комбината. Об этом говорится в сообщении алмазодобывающей компании «Алроса».

Отмечается, что масса добытого алмаза размером 40×31×20 миллиметров составляет 191,46 карата. Камень прозрачный, с незначительным желтоватым оттенком.

Фото: «Алроса»

В «Алросе» рассказали, что до этого сопоставимый по размеру алмаз был найден более двух с половиной лет назад.

По словам директора Единой сбытовой организации «Алроса» Евгения Агуреева, подобные находки крупных алмазов «подтверждают, что в запасах кимберлитовой трубки "Удачная" находится достаточно много уникального драгоценного сырья».

Трубка «Удачная» — месторождение алмазов на севере Якутии. Открыта в 1955 году и относится к числу наиболее крупных коренных месторождений как в России, так и за рубежом.

Ранее в Министерстве природы спрогнозировали дефицит алмазов в России. Аналитики ведомства связывают это с истощением действующих месторождений.

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