В российской шахте откопали уникальный алмаз

На месторождении имени Гриба в Мезенском районе Архангельской области добыли уникальный алмаз редкого лимонного оттенка. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании АО «АГД Даймондс».
Вес камня составляет 47,61 карата. «Алмаз крайне редко встречающегося глубокого лимонного оттенка относится к кристальной серии класса High End», — говорится в сообщении. Эксперты указали на правильную форму и чистоту камня, выразив надежду на то, что кристаллом заинтересуются крупнейшие ювелирные компании.
В начале июля на том же месторождении добыли алмаз ювелирного качества массой более 81 карата. Он стал третьим по величине среди самых крупных камней, что там находили, передает «Интерфакс».
В понедельник, 15 июля, стало известно, что на трубке «Заполярная» Верхне-Мунского месторождения в Якутии добыли драгоценный камень в 63,15 карата.
В конце 2018 года в Минприроды объявили о грядущем дефиците алмазов в стране. Это связали с истощением действующих месторождений. «Алмазы в России в будущем будут находиться в зоне дефицита», — говорил Дмитрий Кобылкин.