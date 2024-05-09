Названа вероятная причина пропажи карточки Зеленского из базы розыска МВД России

Криминалист Игнатов: карточку Зеленского из базы МВД России могли удалить хакеры

Карточки президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко могли удалить из базы данных МВД России украинские хакеры. Вероятную причину пропажи информации о розыске политиков назвал криминалист Михаил Игнатов в беседе с News.ru.

Карточки также могли удалить сотрудники информационного центра ведомства, предположил эксперт. Однако возможные причины этого он не назвал. «Третий вариант — Порошенко и Зеленского просто туда не вносили, база еще не успела обновиться. Но это из области фантастики», — сказал Игнатов.

О том, что карточки Порошенко и Зеленского пропали из базы розыска МВД России стало известно 9 мая. При попытке найти в ней политиков, система выдает сообщение: «По вашему запросу нет информации».

Ведомство объявило политиков в розыск 4 мая. Однако МВД не уточнило, какие уголовные статьи послужили основанием для этих действий. В свою очередь, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что «там много статей — от распространения наркотиков до покушения на убийство».

Кроме того источник Shot сообщал, что правоохранительные органы Донецкой народной республики обвинили Зеленского в развязывании и ведении агрессивной войны, а также в применении запрещенных средств и методов ведения боя. Аналогичные статьи вменялись экс-главе Украины Петру Порошенко.