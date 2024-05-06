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15:26, 6 мая 2024Силовые структуры

Стала известна причина попадания Зеленского в базу розыска МВД

Shot: в ДНР в отношении Зеленского возбуждено дело по двум статьям

Фото: Ukraine Presidency / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Донецкой народной республике (ДНР) силовые структуры ранее возбудили уголовное дело в отношении Владимира Зеленского как минимум по двум статьям. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

Зеленскому вменяется развязывание и ведение агрессивной войны и применение запрещенных средств и методов ведения войны. Те же статьи вменялись и Петру Порошенко.

4 мая стало известно, что МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко. Статьи Уголовного кодекса РФ, по которым они разыскиваются, в базе не указаны.

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      Илона Палей
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