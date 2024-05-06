В Госдуме раскрыли подробности уголовного дела в отношении Зеленского

Картаполов: дело на Зеленского завели из-за наркотиков и покушения на убийство

Силовые структуры Донецкой народной республики возбудили уголовное дело в отношении президента Украины Владимира Зеленского сразу по нескольким статьям. Подробности раскрыл глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с Telegram-каналом Shot.

«Там много статей — от распространения наркотиков до покушения на убийство», — рассказал депутат.

Ранее источник канала сообщил, что правоохранительные органы ДНР обвинили Зеленского в развязывании и ведении агрессивной войны, а также в применении запрещенных средств и методов ведения боя. Аналогичные статьи вменялись экс-главе Украины Петру Порошенко.

4 мая в базе данных МВД России появилась информация о розыске Зеленского и Порошенко. Однако ведомство не уточнило, какие уголовные статьи послужили основанием для этих действий.