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15:57, 6 мая 2024Россия

В Госдуме раскрыли подробности уголовного дела в отношении Зеленского

Картаполов: дело на Зеленского завели из-за наркотиков и покушения на убийство

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Силовые структуры Донецкой народной республики возбудили уголовное дело в отношении президента Украины Владимира Зеленского сразу по нескольким статьям. Подробности раскрыл глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с Telegram-каналом Shot.

«Там много статей — от распространения наркотиков до покушения на убийство», — рассказал депутат.

Ранее источник канала сообщил, что правоохранительные органы ДНР обвинили Зеленского в развязывании и ведении агрессивной войны, а также в применении запрещенных средств и методов ведения боя. Аналогичные статьи вменялись экс-главе Украины Петру Порошенко.

4 мая в базе данных МВД России появилась информация о розыске Зеленского и Порошенко. Однако ведомство не уточнило, какие уголовные статьи послужили основанием для этих действий.

ЖЗЛ
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