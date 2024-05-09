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16:22, 9 мая 2024Силовые структуры

Карточки Зеленского и Порошенко пропали из базы розыска МВД России

Зеленский и Порошенко пропали из базы розыска Министерства внутренних дел России

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Карточки ранее объявленных в розыск бывшего и действующего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского пропали из онлайн-базы Министерства внутренних дел России. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, при попытке найти в базе украинских политиков, система выдает сообщение: «По вашему запросу нет информации».

О том, что МВД России объявило в розыск Зеленского стало известно 4 мая. В базе данных ведомства было сказано, что украинский президент разыскивается по статье УК РФ, но не уточнялось, по какой именно. В тот же день МВД объявило в розыск и бывшего президента Украины. Статья, по которой разыскивался Порошенко также не указывалась.

Кроме того, МВД России объявило в розыск бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, экс-главу Совета национальной безопасности и обороны республики Алексея Данилова и бывшего спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что приближается трибунал над украинскими властями.

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      Никита Савин
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