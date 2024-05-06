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10:26, 6 мая 2024Бывший СССР

В России заявили о приближении трибунала над украинскими властями

Посол Мирошник заявил о приближении трибунала над украинскими властями

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Трибунал над украинскими властями приближается. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Мы движемся планомерно и целенаправленно к проведению трибунала над политическим руководством Украины», — сказал он после объявления в розыск деятелей украинской политики.

Мирошник также выразил уверенность в виновности деятелей, объявленных в розыск. По его мнению, они виновны в большом перечне преступлений. Он отметил, что их нужно привлечь к наказанию. При этом Мирошник упомянул, что перечисленных деятелей можно назвать преступниками только после решения суда. На начальном этапе их необходимо привлекать к расследованию, добавил посол по особым поручениям МИД РФ.

Ранее МВД России объявило в розыск Петра Порошенко. Кроме того, в базу российского ведомства попали Владимир Зеленский, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк и бывший исполняющий обязанности министра обороны Михаил Коваль.

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      Кристина Есикова
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