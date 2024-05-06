В России заявили о приближении трибунала над украинскими властями

Посол Мирошник заявил о приближении трибунала над украинскими властями

Трибунал над украинскими властями приближается. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Мы движемся планомерно и целенаправленно к проведению трибунала над политическим руководством Украины», — сказал он после объявления в розыск деятелей украинской политики.

Мирошник также выразил уверенность в виновности деятелей, объявленных в розыск. По его мнению, они виновны в большом перечне преступлений. Он отметил, что их нужно привлечь к наказанию. При этом Мирошник упомянул, что перечисленных деятелей можно назвать преступниками только после решения суда. На начальном этапе их необходимо привлекать к расследованию, добавил посол по особым поручениям МИД РФ.

Ранее МВД России объявило в розыск Петра Порошенко. Кроме того, в базу российского ведомства попали Владимир Зеленский, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк и бывший исполняющий обязанности министра обороны Михаил Коваль.