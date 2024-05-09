Группа бойцов ВСУ попала в окружение в ДНР

ТАСС: группа бойцов ВСУ попала в окружение на окраине Красногоровки

Группа бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала в окружение на окраине Красногоровки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах региона сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, это произошло ближе к вечеру 9 мая. На данный момент идет зачистка.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие не выдержали натиска российских войск и попытались бежать с позиций в Красногоровке, выйти из города.

В конце апреля Минобороны доложило, что Вооруженные силы (ВС) России продвинулись вглубь обороны ВСУ. Тогда Российская армия отразила 19 контратак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Георгиевка, Победа, Красногоровка, Часов Яр и западнее населенного пункта Красное ДНР.