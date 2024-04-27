Минобороны заявило, что российские войска продвинулись вглубь обороны ВСУ

Российские войска за неделю смогли продвинуться вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенные пункты Новомихайловка и Богдановка Донецкой Народной Республики и продвинулись в глубину обороны противника», — говорится в сообщении.

Помимо того, Вооруженные силы (ВС) России отразили 19 контратак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Георгиевка, Победа, Красногоровка, Часов Яр и западнее населенного пункта Красное Донецкой Народной Республики.

За неделю ВСУ в зоне контроля «Южной» группировки войск потеряли 3890 бойцов, четыре танка, самоходную артиллерийскую установку Paladin и пять американских гаубиц М777.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что ВСУ используют оружие, поставленное странами Запада, для ударов по территории России. «Практически ежедневно при молчаливом согласии Запада Киев применяет получаемое от него вооружение для нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры Российской Федерации», — сказал он.