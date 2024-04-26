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11:06, 26 апреля 2024Россия

Шойгу обвинил Украину в ударах по России западным оружием

Шойгу: ВСУ используют оружие Запада для ударов по гражданским объектам России
СюжетМинобороны:

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют оружие, поставленное странами Запада, для ударов по территории России. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

«Практически ежедневно при молчаливом согласии Запада Киев применяет получаемое от него вооружение для нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры Российской Федерации», — сказал Шойгу.

Министр заявил, что Запад причастен к диверсиям на территории России. В частности, Киеву в этом помогают иностранные наемники. Кроме того, страны Запада в режиме реального времени передают Украине разведданные.

Ранее Шойгу сообщал, что группировка войск усиления НАТО у российских границ насчитывает до 33 тысяч человек, около 300 танков и более 800 других боевых бронемашин. Серия учений сейчас проходит у объединенных вооруженных сил Североатлантического альянса, добавлял он.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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