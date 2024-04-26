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11:06, 26 апреля 2024Россия

Шойгу сообщил о причастности Запада к диверсиям на территории России

Шойгу: иностранные советники помогают Киеву организовывать диверсии в России
СюжетМинобороны:

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Иностранные советники помогают Киеву организовывать диверсии в России. О причастности Запада заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран-участниц ШОС. Фрагмент выступления министра приводит РИА Новости.

Украинские войска применяют западное оружие для нанесения ударов по гражданским объектам «при молчаливом согласии» партнеров, отметил министр.

Запад наращивает поставку вооружения Украине несмотря на риторику и внешнее стремление к деэскалации, продолжил Шойгу. Он добавил, что иностранные военные специалисты и наемники находятся непосредственно в зоне боевых действий. Помимо этого, министр отметил предоставление Западом разведданных, которые Киев, по его словам, получает в режиме реального времени.

Также Шойгу высказался о возможности нападения России на страны НАТО. Он заявил, что это не входит в интересы Москвы, а действия Вооруженных сил страны направлены исключительно на защиту людей, которых Россия считает своими.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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