Шойгу раскрыл численность войск НАТО у границ России

Шойгу: группировка войск НАТО у границ России насчитывает до 33 тысяч человек

Группировка войск усиления НАТО у российских границ насчитывает до 33 тысяч человек, около 300 танков и более 800 других боевых бронемашин. Данные об этом раскрыл министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Он также добавил, что в данный момент проходит серия учений объединенных вооруженных сил Североатлантического альянса. «В них участвует до 90 тысяч человек с целью отработки отражения якобы готовящейся российской агрессии», — заявил Шойгу.

Министр подчеркнул, что военно-политическая напряженность на Западном и Северо-Западном стратегических направлениях повысилась после вступления в НАТО Швеции.

Помимо этого, Шойгу рассказал, что Североатлантический альянс пытается усилить активность в Арктике. По его словам, подобные действия стран Запада вынуждают России «применять меры адекватного реагирования».

Ранее глава Минобороны объяснил, что расширение НАТО на восток и построение новой военной инфраструктуры блока около российских границ стало причиной воссоздания Ленинградского и Московского военных округов.