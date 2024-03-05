Шойгу назвал причину воссоздания Московского и Ленинградского военных округов

Шойгу: Ленинградский и Московский военные округа созданы из-за расширения НАТО

Ленинградский и Московский военные округа были образованы из-за расширения НАТО на восток и построения новой военной инфраструктуры блока около российских границ. Причину их воссоздания назвал министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает ТАСС во вторник, 5 марта.

«На фоне наращивания военного потенциала НАТО вблизи российских границ, расширения альянса за счет вступления в него Финляндии, а в перспективе и Швеции нами предприняты шаги по усилению группировок войск на северо-западном и западном стратегических направлениях», — отметил он.

Ленинградский и Московский военные округа существовали до 2010 года, после чего их объединили в Западный военный округ. В 2022 году на фоне устремлений Швеции и Финляндии в НАТО было решено воссоздать Ленинградский ВО, его формирование закончится к 1 марта этого года.