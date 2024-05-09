Стало известно о попытках бегства солдат ВСУ с позиций в ДНР

ТАСС: солдаты ВСУ пытаются бежать с позиций в Красногоровке

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпринимают попытки бежать с позиций в городе Красногоровка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона.

«В Красногоровке противник не выдерживает натиска, пытается бежать с позиций, выходить из города», — заявил собеседник информационного агентства.

Из его слов также стало известно, что все подходы к городу находятся под полным огневым контролем Вооруженных сил России.

В конце апреля сообщалось, что ВСУ бежали из поселка Керамик на авдеевском направлении. Комментируя ситуацию, военный эксперт Борис Рожин отметил, что следующим населенным пунктом, который вскоре могут покинуть украинские военные на этом направлении, вероятно станет село Архангельское.

