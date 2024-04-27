Стало известно о бегстве ВСУ на авдеевском направлении

Рожин: ВСУ бежали из поселка Керамик на авдеевском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бежали из поселка Керамик на авдеевском направлении. Об этом в своем Telegram-канале написал военный эксперт Борис Рожин.

«Это означает, что [село] Новокалиново тоже все. Ждем подтверждающих фото/видео из обоих населенных пунктов», — отметил Рожин.

Военный эксперт также отметил, что следующим населенным пунктом, который вскоре могут покинуть украинские военные, может стать село Архангельское. По его мнению, из-за особенностей рельефа местности «держаться за него долго противник не будет». Рожин также предположил, что ВСУ отойдут к западу и северо-западу от Архангельского, чтобы продолжить там держать оборону на высотах.

Ранее стало известно о продвижении российских войск северо-западнее села Работино. О взятии важного опорного пункта сообщал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Также сообщалось о продвижении Вооруженных сил (ВС) РФ в районе Часова Яра. По словам российского военного, дорога на данный населенный пункт «сейчас буквально открыта».