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15:05, 27 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о бегстве ВСУ на авдеевском направлении

Рожин: ВСУ бежали из поселка Керамик на авдеевском направлении

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бежали из поселка Керамик на авдеевском направлении. Об этом в своем Telegram-канале написал военный эксперт Борис Рожин.

«Это означает, что [село] Новокалиново тоже все. Ждем подтверждающих фото/видео из обоих населенных пунктов», — отметил Рожин.

Военный эксперт также отметил, что следующим населенным пунктом, который вскоре могут покинуть украинские военные, может стать село Архангельское. По его мнению, из-за особенностей рельефа местности «держаться за него долго противник не будет». Рожин также предположил, что ВСУ отойдут к западу и северо-западу от Архангельского, чтобы продолжить там держать оборону на высотах.

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Ранее стало известно о продвижении российских войск северо-западнее села Работино. О взятии важного опорного пункта сообщал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Также сообщалось о продвижении Вооруженных сил (ВС) РФ в районе Часова Яра. По словам российского военного, дорога на данный населенный пункт «сейчас буквально открыта».

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      Екатерина Грищенко
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