Военный РФ: ВС начали продвижение в районе Часова Яра, дорога на город открыта

Вооруженные силы (ВС) России постепенно начали продвижение в сторону частного сектора Часова Яра. Об этом рассказал российский военный, передает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

По его словам, перед военнослужащими ВС России стоят леса Часова Яра. «Сейчас дорога на Часов Яр буквально открыта. Остается занять лишь плацдарм на высоте. Когда плацдарм на высоте будет занят, штурмовым группам будет легче подбираться напрямую к этому населенному пункту», — сказал он.

Ранее британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что украинские силы не смогут остановить наступление российских войск. Он отметил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы успешном сопротивлении военным РФ при обороне Часова Яр не соответствуют действительности. Меркурис также заключил, что развал украинских сил начнется после потери контроля над этим населенным пунктом.