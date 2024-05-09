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20:02, 9 мая 2024Мир

Премьер Польши признал присутствие солдат НАТО на Украине. Как на это отреагировали в России?

Премьер Польши Дональд Туск: на Украине присутствуют солдаты НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что на Украине присутствуют военнослужащие НАТО. По его словам, на территории республики находятся солдаты, наблюдатели и инженеры альянса.

При этом Туск подчеркнул, что страны военно-политического блока не хотят напрямую вмешиваться в конфликт из-за угрозы ядерной войны.

НАТО сегодня помогает настолько, насколько это возможно. Без помощи НАТО Украина не смогла бы так долго защищаться. Ну, и там есть немного войск, то есть солдат. Там есть немного солдат. Наблюдателей, инженеров

Дональд Туск премьер-министр Польши

В МИД увидели в словах Туска подтверждение гибридной войны против России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Туска о военных НАТО на Украине, заявила, что они подтверждают ведение Западом гибридной войны против России.

Подтверждение того, что Запад ведет против России гибридную войну

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что вмешательство стран Запада в конфликт на Украине с участием своих вооруженных сил потенциально несет огромную опасность. Он также заметил, что Москва неоднократно указывала на это.

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В НАТО высказались о возможности отправить войска на Украину

Генеральный секретарь секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что у военно-политического блока нет планов размещать силы на Украине.

«Когда я встречался с украинскими властями на прошлой неделе, они не просили об этом», — добавил он.

Столтенберг отметил, что среди стран-членов НАТО нет единства в вопросе, касающемся принятия Украины в состав альянса. Он подчеркнул, что союзникам Киева нужно много работать, чтобы страна соответствовала необходимым стандартам члена НАТО.

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа счел, что заявление Столтенберга об отсутствии планов отправлять войска военного блока в зону украинского конфликта связано с широкой дискуссией по этому вопросу.

«Я думаю, это связано только с тем, что мы постоянно слышим какую-то разноголосицу. [Президент Франции Эммануэль] Макрон говорит о необходимости ввода войск, мы слышим разные голоса из Прибалтики, из Польши, мы понимаем, что это очень опасная риторика. С другой стороны, мы слышим заявления тех же немцев, которые говорят, что мы против того, чтобы вводить», — сказал он.

Чепа резюмировал, что сейчас идут «такие опасные игрища», поэтому дискуссии об отправке войск альянса на Украину ни к чему не приведут.

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      Варвара Кошечкина
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