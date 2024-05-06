«Не можем позволить Украине пасть». В США назвали условие отправки американских войск на помощь Киеву

Джеффрис: США напрямую вмешаются в конфликт на Украине в случае поражения Киева

Соединенные Штаты не могут допустить, чтобы Украина потерпела поражение в конфликте, поэтому не исключено, что Вашингтон напрямую вмешается в происходящее, отправив войска на поддержку Киева. Об этом заявил лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис.

По его словам, Россия несет угрозу для НАТО, и альянс не должен спокойно наблюдать за происходящим и надеяться на благоприятный исход.

Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если это случится, возникнет значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт — не только с помощью наших денег, но и наших военнослужащих Хаким Джеффрис лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США

Конгрессмен поделился опасениями по поводу роста пророссийской фракции в Республиканской партии. По его словам, они не хотят поддерживать Украину и «по какой-то причине считают, что Россия не является врагом Соединенных Штатов Америки». Джеффрис считает, что эту фракцию возглавляет член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин.

Хаким Джеффрис. Фото: Michael A. McCoy / Reuters

В России заявляли об отсутствии планов воевать с НАТО

Президент Владимир Путин назвал бредом заявления о том, что Россия якобы собирается воевать с Североатлантическим альянсом. «В 2022 году США истратили (на военные расходы), дай Бог памяти, 811 миллиардов долларов, а Российская Федерация — 72 миллиарда... Мы что, при этом соотношении собираемся воевать с НАТО что ли?» — задался он вопросом. Путин добавил, что Россия не двигалась к границам НАТО. По его словам, заявления о том, что после Украины Россия хочет напасть на Европу — полная чушь и запугивание населения для выбивания из них денег.

Глава МИД России Сергей Лавров также назвал подобные обвинения чушью. Он отметил, что страны НАТО и сами это понимают. Отверг подобные планы России и министр обороны Сергей Шойгу.

Российская Федерация никогда не угрожала НАТО. У нас нет ни геополитических, ни военных интересов нападать на государства блока. Мы просто защищаем своих людей на наших исторических территориях Сергей Шойгу министр обороны России

На Западе опасаются десятилетий угрозы от России

Как заявлял посол Швеции при НАТО Аксель Вернхофф, Европу ждут несколько десятков лет военной угрозы, исходящей со стороны России. Дипломат сослался на стратегическую концепцию Североатлантического альянса, где Россия указана в качестве «очевидной военной угрозы», и добавил, что у блока в настоящее время «нет никаких иллюзий в отношении России».

Президент США Джо Байден также выражал уверенность в том, что Россия после победы над Украиной нападет на страны НАТО. Председатель военного комитета НАТО Роберт Бауэр, в свою очередь, говорил, что Североатлантический альянс готов к потенциальному конфликту. «Это наша главная задача — быть готовыми», — подчеркнул он.

Путин предупредил о трагичных последствиях отправки военных НАТО на Украину

Российский лидер указал, что западные страны должны понимать, что у России есть оружие, которое может поражать цели на их территории. По словам президента, все то, чем сейчас Запад пугает весь мир, «реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, и уничтожением цивилизации».

Комментируя слова французского президента Эммануэля Макрона, который допустил, что страны ЕС могут отправить своих солдат на помощь Вооруженным силам Украины, Путин отметил, что Запад сам вынашивает планы ударов по российской территории. Он также предупредил страны альянса о последствиях такого шага. «Мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными», — сказал Путин.