В Швеции предрекли Европе десятилетия угрозы от России

Посол Швеции при НАТО Вернхофф: Европу ждут десятки лет угрозы со стороны России

Европу ждут несколько десятков лет военной угрозы, исходящей со стороны России. Такое будущее европейским странам предрек посол Швеции при НАТО Аксель Вернхофф в интервью изданию Politico.

«Я думаю, что нам придется с этим жить на протяжении десятилетий», — заявил Вернхофф, сославшись на стратегическую концепцию Североатлантического альянса, где Россия указана в качестве «очевидной военной угрозы».

Дипломат добавил, что у военного блока в настоящее время «нет никаких иллюзий в отношении России».

22 марта председатель Военного комитета НАТО Роберт Бауэр заявил, что альянс готов к потенциальному военному конфликту с Россией.