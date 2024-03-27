В Швеции предрекли Европе десятилетия угрозы от России
Посол Швеции при НАТО Вернхофф: Европу ждут десятки лет угрозы со стороны РоссииСюжетРоссия и НАТО:
Европу ждут несколько десятков лет военной угрозы, исходящей со стороны России. Такое будущее европейским странам предрек посол Швеции при НАТО Аксель Вернхофф в интервью изданию Politico.
«Я думаю, что нам придется с этим жить на протяжении десятилетий», — заявил Вернхофф, сославшись на стратегическую концепцию Североатлантического альянса, где Россия указана в качестве «очевидной военной угрозы».
Дипломат добавил, что у военного блока в настоящее время «нет никаких иллюзий в отношении России».
22 марта председатель Военного комитета НАТО Роберт Бауэр заявил, что альянс готов к потенциальному военному конфликту с Россией.