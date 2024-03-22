В НАТО заявили о готовности к конфликту с Россией

Председатель Военного комитета Бауэр: НАТО готово к конфликту с Россией

Председатель Военного комитета НАТО Роберт Бауэр заявил, что Североатлантический альянс готов к потенциальному конфликту с Россией. Об этом он заявил в интервью изданию Министерства обороны Украины АрмияInform.

В ответ на вопрос, была бы готова НАТО к возможному конфликту с Москвой, Бауэр ответил утвердительно. «Это наша главная задача — быть готовыми», — подчеркнул он.

Он также рассказал, что у альянса не было и нет планов по размещению войск на территории Украины.

Ранее глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал Киев провести новую волну мобилизации для восполнения потерь Вооруженных сил Украины. Он добавил, что на данный момент НАТО и Украина «особенно близки».