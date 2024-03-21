В НАТО призвали Украину провести новую волну мобилизации

Глава военного комитета НАТО Бауэр: Украине необходима новая мобилизация

Украине необходима новая волна мобилизации, чтобы восполнить существующие потери. Об этом заявил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр, передает издание Страна.ua.

«Вам нужны не только гранаты, вам нужны люди, чтобы восполнить. А это означает мобилизацию. Я понимаю, как непросто убедить людей в либеральной демократии», — отметил он.

Ранее Бауэр впервые прибыл с визитом в Киев. Он подчеркнул, что Киев и Североатлантический альянс максимально близки друг другу, а также заявил, что они не представляли какой-либо реальной угрозы для России, добавив, что РФ «пытается изобразить образ силы».