Глава военного комитета НАТО выступил в Киеве

Глава военного комитета НАТО Бауэр выступил с речью в Киеве

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр впервые прибыл в Киев. Выступление чиновника опубликовала пресс-служба альянса.

«Мой визит ─ первая военная делегация НАТО, посетившая Украину после широкомасштабного вторжения ─ является свидетельством того факта, что НАТО и Украина ближе, чем когда-либо», — заявил Бауэр, добавив, что делает все возможное, чтобы Украина стала членом НАТО.

Бауэр заявил, что НАТО и Украина не представляли какой-либо реальной угрозы для России, добавив, что РФ «пытается изобразить образ силы».

«Но, хотя мир, возможно, был чрезмерно оптимистичен в 2023 году, мы не должны совершать ту же ошибку, становясь чрезмерно пессимистичными в 2024 году», — добавил чиновник.

Ранее Роб Бауэр, выступая на Мюнхенской конференции, заявлял, что западные страны были «чрезмерно оптимистичны» в отношении конфликта на Украине в 2023 году.