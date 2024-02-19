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04:25, 19 февраля 2024Мир

В НАТО признали чрезмерный оптимизм насчет Украины

Генерал Бауэр заявил о чрезмерном оптимизме НАТО по Украине в 2023 году

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр на полях Мюнхенской конференции заявил, что западные страны были «чрезмерно оптимистичны» в отношении конфликта на Украине в 2023 году. Его слова приводит газета Financial Times (FT).

По данным издания, настроение на конференции резко отличалось от более оптимистичного мероприятия в 2023 году. Генерал призвал НАТО «быть осторожными, чтобы не стать слишком пессимистичными в 2024 году», а президент Чехии Петр Павел добавил, что Москва «извлекла много уроков» из конфликта с Киевом.

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«Она также производит больше боеприпасов и оборудования, чем мы все вместе можем предоставить [Украине]», — признал глава государства.

Павел также призвал страны Запада «быть такими же инновационными и гибкими» и искать нужное для Киева оружие «повсюду».

Ранее Бауэр сообщил, что крупнейшие за последние десятилетия учения, которые сейчас проводит блок, посвящены подготовке к потенциальному конфликту с Россией.

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      Марина Совина
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