В НАТО связали проведение учений с подготовкой к конфликту с Россией

Бауэр: учения Steadfast Defender посвящены подготовке к конфликту России и НАТО

Учения Steadfast Defender-2024 посвящены подготовке к потенциальному конфликту России и НАТО, именно под эти цели определены все необходимые для отработки учебные задачи и упражнения участников учений. Об этом заявил глава военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр, сообщает Financial Times.

Крупнейшие за последние годы западные военные учения Steadfast Defender начались в феврале, в маневрах задействованы около 50 кораблей, 80 самолетов и 1,1 тысячи единиц наземной военной техники, в том числе 133 танка и порядка 90 тысяч военнослужащих. Учения должны завершиться к маю, для их проведения отведены специальные участки в Польше, Германии и странах Прибалтики.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия примет все меры для обеспечения безопасности в ответ на проведение НАТО военных учений Steadfast Defender 2024. «Активность НАТО увеличивает опасность непреднамеренных военных инцидентов», — предупредил дипломат.