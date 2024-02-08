В МИД России ответили на проведение военных учений НАТО Steadfast Defender 2024

Замглавы МИД Грушко: Россия примет все меры для обеспечения безопасности

Россия примет все меры для обеспечения безопасности в ответ на проведение НАТО военных учений Steadfast Defender 2024. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Викторович Грушко, передает ТАСС.

«Активность НАТО увеличивает опасность непреднамеренных военных инцидентов», — предупредил дипломат.

Ранее в Североатлантическом альянсе отказались называть свои крупнейшие учения сигналом о подготовке войны с Россией. «Мы не готовимся к войне с кем-либо. Мы готовимся к близкой к реальности обстановке», — рассказал Financial Times помощник начальника военного штаба НАТО Гуннар Брюгнер. Он также добавил, что учения являются «стресс-тестом».

При этом спецпредставитель генсека альянса на Южном Кавказе Хавьер Коломина утверждал, что учения нацелены на военно-стратегическое сдерживание России.