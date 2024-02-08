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10:44, 8 февраля 2024Мир

В МИД России ответили на проведение военных учений НАТО Steadfast Defender 2024

Замглавы МИД Грушко: Россия примет все меры для обеспечения безопасности

Фото: Mass Communication Specialist 1st Class Danielle Serocki / U.S. Navy

Россия примет все меры для обеспечения безопасности в ответ на проведение НАТО военных учений Steadfast Defender 2024. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Викторович Грушко, передает ТАСС.

«Активность НАТО увеличивает опасность непреднамеренных военных инцидентов», — предупредил дипломат.

Ранее в Североатлантическом альянсе отказались называть свои крупнейшие учения сигналом о подготовке войны с Россией. «Мы не готовимся к войне с кем-либо. Мы готовимся к близкой к реальности обстановке», — рассказал Financial Times помощник начальника военного штаба НАТО Гуннар Брюгнер. Он также добавил, что учения являются «стресс-тестом».

При этом спецпредставитель генсека альянса на Южном Кавказе Хавьер Коломина утверждал, что учения нацелены на военно-стратегическое сдерживание России.

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      Максим Габриелян
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