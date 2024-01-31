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15:31, 31 января 2024Мир

В НАТО назвали цели учений Steadfast Defender 2024

Спецпред НАТО Коломина: Steadfast Defender 2024 направлены на сдерживание России

Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup / Reuters

Военные учения НАТО Steadfast Defender 2024 направлены на сдерживание России. Такую цель маневра блока назвал спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина, сообщает ТАСС.

Спецпред заявил, что посыл проведения крупнейших военных учений НАТО в Европе ясен. «Мы хотим сдержать, в частности, Россию, которую считаем угрозой», — констатировал он.

Кроме того, Коломина заверил, что Турция привержена усилиям альянса по защите и сдерживанию, хотя и проводит свою особую политику в отношении России. «Она будет частью этих больших учений, как и всех больших учениях, которые мы проводили в прошлом», — заключил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что учения Steadfast Defender 2024 представляют угрозу для России. По его словам, НАТО является инструментом конфронтации Вашингтона против Москвы.

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      Дарья Балацкая
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