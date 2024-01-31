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13:20, 31 января 2024Мир

В Кремле отреагировали на начавшиеся в Европе военные учения НАТО

Песков: учения НАТО Steadfast Defender 2024 представляют угрозу для России
СюжетУчения НАТО:

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Военные учения НАТО Steadfast Defender 2024 представляют угрозу для России. Так на начавшийся в Европе маневр альянса отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Это угроза для нас, так мы к этому и относимся. И соответствующие меры для этого постоянно принимаются — тем более на фоне того, как альянс, не переставая, на протяжении нескольких десятилетий двигает свою военную инфраструктуру к нашим границам», — объяснил политик.

По его словам, Североатлантический альянс является инструментом конфронтации против Москвы. Он подчеркнул, что НАТО таким образом «задумывалась, формировалась, конфигурировалась», а в настоящий момент управляется США.

Ранее Песков заявил, что Евросоюз старается отвлечь жителей от проблем при помощи разговоров о возможной войне с Россией. Он отметил, что европейскому руководству легче «вспомнить старую добрую страшилку о русском медведе», чем решать свои проблемы.

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      Дарья Балацкая
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