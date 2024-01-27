Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:24, 27 января 2024Мир

Песков назвал разговоры Запада о войне с Россией страшилками

Песков: ЕС старается отвлечь жителей от проблем страшилками о русском медведе
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Reuters

Европейские страны стараются отвлечь своих жителей при помощи разговоров о возможной войне с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля назвал слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о вероятном столкновении Запада с Россией отвлечением внимания от внутренних проблем.

«Германские фермеры выходят на улицы. (...) Чаша терпения полностью переполнена. Что лучше всего отвлекает внимание в этой ситуации? Лучше всего вспомнить старую добрую страшилку о русском медведе. Тем более, в условиях, когда его разбудили», — отметил Песков.

Материалы по теме:
Украина впервые получит западные танки. Как американские Abrams и немецкие Leopard 2 повлияют на ход спецоперации?
Украина впервые получит западные танки.Как американские Abrams и немецкие Leopard 2 повлияют на ход спецоперации?
26 января 2023
Холодные войны. Германия и Россия годами поддерживали друга друга. Как события на Украине меняют их отношения?
Холодные войны.Германия и Россия годами поддерживали друга друга. Как события на Украине меняют их отношения?
2 апреля 2022

Ранее глава вооруженных сил ФРГ Писториус предупредил о вероятном нападении России на территорию НАТО через пять-восемь лет. Начальник Генштаба Сухопутных войск Вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс тем временем заявил о необходимости мобилизовать нацию в случае эскалации обстановки на Украине.

Немецко-финский предприниматель Ким Дотком в соцсети X заявил, что призывы ряда стран Запада готовиться к войне с Россией направлены на то, чтобы избежать поражения Украины в конфликте в преддверии президентских выборов в США. По его мнению, западные лидеры понимают, что российские войска скоро начнут наступление, в то время как Вооруженные силы Украины находятся в сложном положении.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В США раскрыли детали гарантий безопасности для Украины. Москва называла их опасными

      Европу обвинили в нежелании признавать коррупцию на Украине

      Украинскую Раду обвинили в попытке отвлечь внимание от трагедии со сбитым Ил-76

      Российские прыгуны в воду отказались от Олимпиады из-за дискриминации

      Россия уничтожила технику и склады горючего на Украине

      Песков назвал разговоры Запада о войне с Россией страшилками

      Украинского пенсионера с крупной суммой наличных задержали в аэропорту Мюнхена

      Скисшему молоку нашли неожиданное применение

      Второклассница задохнулась во время игры с ремнем

      В Словакии заявили о желании иметь нормальные отношения с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше