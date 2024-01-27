Песков назвал разговоры Запада о войне с Россией страшилками

Песков: ЕС старается отвлечь жителей от проблем страшилками о русском медведе

Европейские страны стараются отвлечь своих жителей при помощи разговоров о возможной войне с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля назвал слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о вероятном столкновении Запада с Россией отвлечением внимания от внутренних проблем.

«Германские фермеры выходят на улицы. (...) Чаша терпения полностью переполнена. Что лучше всего отвлекает внимание в этой ситуации? Лучше всего вспомнить старую добрую страшилку о русском медведе. Тем более, в условиях, когда его разбудили», — отметил Песков.

Ранее глава вооруженных сил ФРГ Писториус предупредил о вероятном нападении России на территорию НАТО через пять-восемь лет. Начальник Генштаба Сухопутных войск Вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс тем временем заявил о необходимости мобилизовать нацию в случае эскалации обстановки на Украине.

Немецко-финский предприниматель Ким Дотком в соцсети X заявил, что призывы ряда стран Запада готовиться к войне с Россией направлены на то, чтобы избежать поражения Украины в конфликте в преддверии президентских выборов в США. По его мнению, западные лидеры понимают, что российские войска скоро начнут наступление, в то время как Вооруженные силы Украины находятся в сложном положении.