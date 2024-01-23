«Необходимо вооружиться». Министр обороны Германии призвал готовиться к военному конфликту с Россией

Глава Минобороны ФРГ Писториус призвал готовиться к военному конфликту с Россией

Глава Минобороны Германии Борис Писториус в эфире телеканала ZDF призвал свою страну и союзников по НАТО готовиться к военному конфликту с Россией. По его словам, Берлину следует осознать подобную опасность.

Надо считаться с такой возможностью. А когда мы с чем-то считаемся, то нужно настроиться на опасность, о которой неизвестно, наступит ли она и когда. Необходимо вооружиться на этот случай — именно это мы сейчас делаем вместе с союзниками по НАТО Борис Писториус министр обороны Германии

Писториус считает, что в ближайшие три-пять лет Германии следует вооружаться

Писториус считает, что Германии следует вооружаться в ближайшие три-пять лет, прежде чем Россия будет якобы готова вступить в открытое противостояние с западными странами.

На случай потенциального конфликта в Прибалтике должна присутствовать немецкая бригада военнослужащий, которая будет полностью боеспособна к 2027 году.

Военные эксперты рассчитывают на период в несколько лет, который понадобится, чтобы Россия была в состоянии это сделать. Таковы данные по оценкам — точно никто не знает. И это время — следующие три-пять лет — мы должны активно использовать, чтобы вооружиться Борис Писториус министр обороны Германии

Ранее Писториус со ссылкой на немецких экспертов заявил, что война с Россией возможна в течение ближайших пяти-восьми лет. «Мы слышим угрозы из Кремля почти каждый день, в последнее время снова в адрес наших друзей в странах Балтии», — сказал глава ведомства.

Осенью 2023 года министр призвал немцев привыкнуть к мысли об угрозе войны в Европе и приготовиться к ней, а также к «изменению менталитета» и большей оборонительной позиции.

Боррель раскритиковал европейцев за панику по поводу возможной войны с Россией

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель раскритиковал европейцев за панику по поводу возможной войны с Россией.

Я не знаю, как они приходят к подобным оценкам: через пять, восемь лет или два, или три года. Мы должны быть готовыми к тому, чтобы помогать Украине. Сейчас война идет на Украине. Не надо предвосхищать появление новых проблем, война там, где она есть. Мы должны делать все возможное, чтобы она не распространялась дальше Жозеп Боррель глава евродипломатии

Боррель подчеркнул, что Западу не следует гадать, что произойдет через пять лет, у европейских стран достаточно работы в настоящее время.

Ранее экс-командующий армией США Бен Ходжес и ряд военных экспертов заявили, что Россия имеет сценарий нападения на НАТО. По мнению специалистов, первой угрозой являются кибератаки, которые спровоцируют глобальные сбои в работе инфраструктуры и спутников. Кроме того, российский флот попытается взять под контроль Арктику и, с помощью ракет, Северную Атлантику.

На Западе все чаще звучат заявления о столкновении с Россией

15 января издание Bild со ссылкой на якобы секретный документ бундесвера сообщило, что Германия разрабатывает план войны между НАТО и Россией, которая, согласно сценарию немецкого Минобороны, может начаться летом 2025 года. Согласно документу, в день Х главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске 300 тысяч военнослужащих на восточный фланг. Предполагается, что наиболее вероятным местом столкновения станет Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью.

При этом в немецком оборонном ведомстве отметили, что рассмотрение даже самых маловероятных сценариев является частью повседневного военного дела.

18 января председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр предупредил, что Североатлантический альянс должен готовиться к полномасштабной войне с Россией. Конфликт может развернуться в ближайшие 20 лет, считает офицер. Он призвал модернизировать промышленность, чтобы в случае конфликта иметь возможность производить оружие и боеприпасы быстрее.

Страны НАТО с 22 января начали крупнейшие учения в истории Steadfast Defender, имитируя начало третьей мировой войны. В учениях примут участие более 40 тысяч военных стран Североатлантического альянса, а также солдаты из Швеции. Маневры пройдут на территории Германии, Польши и стран Балтики.

Замглавы МИД России Александр Грушко считает, что учения увеличивают риски военных инцидентов. По словам дипломата, любые мероприятия такого масштаба еще больше дестабилизируют ситуацию в области безопасности.