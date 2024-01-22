Боррель раскритиковал панику в Европе из-за угрозы нападения России

Глава дипломатии ЕС Боррель раскритиковал панику из-за угрозы нападения России

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель раскритиковал панические настроения из-за угрозы якобы вероятного нападения России. Его слова приводит РИА Новости.

Глава дипломатии блока отметил, что не знает, как европейские политики и военные приходят к оценкам о сроках возможного столкновения, подчеркнув, что сейчас первоочередной задачей является помощь Украине и готовность союзников ее оказывать.

«Сейчас война идет на Украине. Не надо предвосхищать появление новых проблем, война там, где она есть. Мы должны делать все возможное, чтобы она не распространялась дальше», — подчеркнул Боррель. Он добавил, что не следует гадать, что произойдет через пять лет, поскольку у европейцев уже достаточно работы.

Ранее председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Североатлантический альянс должен готовиться к полномасштабной войне с Россией. Конфликт может развернуться в ближайшие 20 лет.

