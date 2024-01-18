Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:34, 18 января 2024Мир

НАТО отработает «начало третьей мировой войны» во время крупнейших учений

ABC: НАТО проведет крупнейшие учения, имитируя начало третьей мировой войны

Фото: Austin Steinborn / Globallookpress.com

НАТО проведет крупнейшие учения в истории Steadfast Defender, имитируя начала третьей мировой войны. Детали предстоящих маневров сообщает испанское издание ABC.

В учениях примут участие более 40 тысяч военных стран Североатлантического альянса, а также солдаты из Швеции. Маневры пройдут на территории Германии, Польши и стран Балтики. Военнослужащие отработают действия в случае предполагаемого нападения на члена НАТО вымышленного врага под названием Оккасус.

В альянсе заявили, что учения должны стать «ясной демонстрацией трансатлантического единства и силы, а также решимости продолжать делать все необходимое для взаимной защиты ценностей».

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс объявил, что Лондон направит 20 тысяч солдат на учения НАТО. Как сообщается, в первой половине 2024 года военнослужащие разместятся по всей Европе для участия в маневрах.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Наемники ВСУ попали под удар в Харькове. Среди них были кураторы диверсантов, нападавших на регионы России

      Участник «Фабрики звезд» рассказал о службе в армии

      Возможность появления в Москве поездов метро лишь со стоячими местами оценили

      Пинавшие на морозе раздетого до трусов подростка россияне объяснили нападение

      Во Франции назвали безумием поставки оружия проигрывающей Украине

      Дина Саева показала фото с монобровью

      Власти Харьковской области сообщили о регулярных обстрелах ВСУ

      Жирков посоветовал капитану «Спартака» уходить из команды

      Постсоветская страна начнет закупки газа из США

      В Петербурге мигрантам торжественно вручили повестки в военкомат

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше