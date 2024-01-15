Британия временно разместит тысячи солдат в странах Восточной Европы

Минобороны Великобритании направит 20 тысяч солдат для участия в учениях НАТО

Великобритания направит 20 тысяч солдат на учения НАТО, заявил министр обороны Британии Грант Шаппс. Заявление опубликовано на сайте британского правительства.

Как сообщается, в первой половине 2024 года 20 тысяч британских военнослужащих разместятся по всей Европе для участия в учениях Steadfast Defender 24. 16 тысяч солдат Сухопутных войск будут направлены в страны Восточной Европы, также планируется развертывание группировки флота и Королевской морской пехоты в Атлантике и Арктике.

Целью учений станет демонстрация силы НАТО у границ России и выполнение договоренностей, достигнутых в рамках саммита альянса в Вильнюсе. «Сегодня наши противники усердно восстанавливают свои барьеры. Старые враги реанимированы. Линии боевых действий перерисовываются», — заявил глава Минобороны.

Ранее немецкое издание Bild заявило со ссылкой на секретный документ бундесвера, что Министерство обороны Германии ведет секретную подготовку к войне НАТО с Россией. Как сообщается, в случае эскалации главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске 300 тысяч военнослужащих на восточный фланг. Среди них также будут 30 тысяч солдат бундесвера.