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08:13, 21 января 2024Мир

В МИД России прокомментировали крупнейшие учения НАТО

Замглавы МИД России Грушко: учения НАТО увеличивают риски военных инцидентов
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Замглавы МИД России Александр Грушко в беседе с РИА Новости заявил, что анонсированные НАТО учения Steadfast Defender-2024 увеличивают риски военных инцидентов.

По словам дипломата, любые мероприятия такого масштаба еще больше дестабилизируют ситуацию в области безопасности. Однако интересы европейской безопасности, по мнению Грушко, «сегодня мало волнуют тех, кто верховодит в НАТО».

«Для них главное — поддерживать на плаву этот инструмент американского влияния в уже проигранной борьбе за сохранение западной гегемонии в мире», — отметил замглавы МИД России.

Ранее североатлантический альянс анонсировал с 22 января начало «крупнейших за десятилетия» учений Steadfast Defender-2024 с участием 90 тысяч военнослужащих. Альянс продемонстрирует возможность усиливать оборону евроатлантического региона за счет переброски сил из Северной Америки в Европу при отработке сценария возможного конфликта альянса с «почти равным его соперником».

18 января председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик и находится на той стадии, когда он «не сильно разрастается».

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      Юлия Мискевич
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