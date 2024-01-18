В НАТО заявили о тупиковой стадии конфликта на Украине

Председатель Военного комитета НАТО Бауэр: конфликт на Украине зашел в тупик

Конфликт на Украине зашел в тупик и находится на той стадии, когда он «не сильно разрастается». Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр, передает агентство Reuters.

«Нам не следует ожидать чуда с обеих сторон», — сказал высокопоставленный чиновник НАТО.

При этом он отметил готовность альянса продолжать поддержку Киева. Также Бауэр призвал блок быть готовым к неожиданным кризисам и трансформации.

Ранее испанское издание ABC заявило, что НАТО проведет крупнейшие учения в истории Steadfast Defender, имитируя начало третьей мировой войны. В маневрах примут участие более 40 тысяч человек.