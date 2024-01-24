В Британии призвали мобилизовать нацию в случае эскалации конфликта на Украине

Генштаб Британии: при эскалации конфликта на Украине надо мобилизовать нацию

В случае эскалации конфликта на Украине и вмешательству в него НАТО надо убедить британцев вступать в армию. Мобилизовать нацию призвал начальник Генштаба Сухопутных войск Вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс, сообщает The Times.

Отмечается, что Сандерс во время Международной выставки бронетехники в Твикенхэме призовет британских министров к такому шагу в случае расширения конфликта. По его словам, необходимо изменить мышление британских граждан, чтобы они были готовы защитить страну.

Ранее председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр сообщил, что силы альянса готовятся к конфликту с Россией. Он подчеркнул, что подготовка предполагает «возможность опереться на промышленную базу» из-за необходимости в кратчайшие сроки производить боеприпасы и вооружения. Также он заявил о возможности возвращения призывной военной службы.