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13:20, 24 января 2024Мир

В Британии призвали мобилизовать нацию в случае эскалации конфликта на Украине

Генштаб Британии: при эскалации конфликта на Украине надо мобилизовать нацию

Фото: Alina Smutko / Reuters

В случае эскалации конфликта на Украине и вмешательству в него НАТО надо убедить британцев вступать в армию. Мобилизовать нацию призвал начальник Генштаба Сухопутных войск Вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс, сообщает The Times.

Отмечается, что Сандерс во время Международной выставки бронетехники в Твикенхэме призовет британских министров к такому шагу в случае расширения конфликта. По его словам, необходимо изменить мышление британских граждан, чтобы они были готовы защитить страну.

Ранее председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр сообщил, что силы альянса готовятся к конфликту с Россией. Он подчеркнул, что подготовка предполагает «возможность опереться на промышленную базу» из-за необходимости в кратчайшие сроки производить боеприпасы и вооружения. Также он заявил о возможности возвращения призывной военной службы.

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      Семен Александров
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