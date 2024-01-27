Бизнесмен Дотком: Байден не хочет, чтобы Россия победила перед выборами в США

Призывы ряда стран Запада готовиться к войне с Россией направлены на то, чтобы избежать поражения Украины в конфликте в преддверии президентских выборов в США. Такое мнение высказал немецко-финский предприниматель Ким Дотком в соцсети X.

«Это попытка [главы США] Джо Байдена сделать так, чтобы президент России Владимир Путин не победил в конфликте перед выборами в США», — считает он. По его словам, западные лидеры понимают, что российские войска скоро начнут наступление, в то время как Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в сложном положении.

Ранее стало известно, что Минобороны Германии впервые со времен холодной войны разрабатывает оборонный план сдерживания России. Отмечается, что такое решение властей страны является реакцией на украинский конфликт, а главная цель этой оборонной стратегии заключается в противодействии российским диверсиям.