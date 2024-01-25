Стало известно о немецком оборонном плане сдерживания России

MDR: Минобороны Германии разрабатывает план сдерживания России

Минобороны Германии впервые со времен холодной войны разрабатывает оборонный план сдерживания России. Об этом со ссылкой на немецкое оборонное ведомство сообщает портал MDR.

Как стало известно изданию, Берлин озаботился разработкой плана «в качестве реакции» на украинский конфликт, а главная цель этой оборонной стратегии заключается в противодействии российским диверсиям.

«Наша важнейшая инфраструктура — порты, мосты, энергетические компании — конечно же, находятся под угрозой диверсии», — приводит MDR слова главы территориального командования бундесвера генерал-лейтенанта Андре Бодеманна.

5 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать материал Bild о сценариях возможного военного конфликта НАТО и России. «Последнее время и это издание тоже не гнушается публикацией различных уток», — сказал он.