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15:05, 7 февраля 2024Мир

НАТО отказалось назвать крупнейшие учения сигналом о подготовке войны с Россией

FT: в НАТО назвали учения стресс-тестом, а не подготовкой к войне с Россией
СюжетУчения НАТО:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Крупнейшие учения НАТО Steadfast Defender 2024 не являются сигналом о начале подготовки войны с Россией, заявил помощник начальника военного штаба Североатлантического альянса Гуннар Брюгнер. Его цитирует газета The Financial Times (FT).

«Мы не готовимся к войне с кем-либо. Мы готовимся к близкой к реальности обстановке», — сказал военный, назвав учения «стресс-тестом».

FT отмечает, что Брюгнер отказался упомянуть Россию в контексте проводимых НАТО маневров. «Каждый корабль, который идет по воде, каждый самолет, который пролетает, каждый танк, который катится по земле, каждый солдат, — все это посылает сигнал о сдерживании», — подчеркнул офицер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военные учения НАТО Steadfast Defender 2024, которые имитируют начало третьей мировой войны, представляют угрозу для России. По словам представителя Кремля, альянс является инструментом конфронтации против Москвы.

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      Виктория Кондратьева
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