Путин заявил об отсутствии планов у России воевать с НАТО

Путин: Россия не собирается воевать с НАТО, это просто бред

У России нет планов воевать с НАТО, это просто бред. По словам президента РФ Владимира Путина, разница в военных расходах велика, пишет РИА Новости.

С таким заявлением российский глава выступил во время рабочей поездки в Торжок, где провел беседу с военными летчиками.

«В 2022 году США истратили (на военные расходы), дай Бог памяти, 811 миллиардов долларов, а Российская Федерация — 72 миллиарда... Мы что, при этом соотношении собираемся воевать с НАТО что ли? Ну это просто бред», — отметил Путин.

Кроме этого, глава РФ подчеркнул, что слова о возможном нападении на Польшу, Прибалтику и Чехию — это способ обмануть население стран.

Ранее посол Швеции при НАТО Аксель Вернхофф заявил, что Европу ждут несколько десятков лет военной угрозы, якобы исходящей со стороны России. Дипломат добавил, что у военного блока в настоящее время «нет никаких иллюзий в отношении России».

Кроме того, в США ранее указали на то, что альянс в случае отправки своего контингента на Украину не будет готов к прямому военному столкновению с Российской армией.