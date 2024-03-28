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00:49, 28 марта 2024Россия

Путин заявил об отсутствии планов у России воевать с НАТО

Путин: Россия не собирается воевать с НАТО, это просто бред
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press

У России нет планов воевать с НАТО, это просто бред. По словам президента РФ Владимира Путина, разница в военных расходах велика, пишет РИА Новости.

С таким заявлением российский глава выступил во время рабочей поездки в Торжок, где провел беседу с военными летчиками.

«В 2022 году США истратили (на военные расходы), дай Бог памяти, 811 миллиардов долларов, а Российская Федерация — 72 миллиарда... Мы что, при этом соотношении собираемся воевать с НАТО что ли? Ну это просто бред», — отметил Путин.

Кроме этого, глава РФ подчеркнул, что слова о возможном нападении на Польшу, Прибалтику и Чехию — это способ обмануть население стран.

Ранее посол Швеции при НАТО Аксель Вернхофф заявил, что Европу ждут несколько десятков лет военной угрозы, якобы исходящей со стороны России. Дипломат добавил, что у военного блока в настоящее время «нет никаких иллюзий в отношении России».

Кроме того, в США ранее указали на то, что альянс в случае отправки своего контингента на Украину не будет готов к прямому военному столкновению с Российской армией.

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      Марина Совина
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