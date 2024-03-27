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13:19, 27 марта 2024Мир

В США заявили о неготовности НАТО к войне с Россией на Украине

Полковник армии США Макгрегор: альянс НАТО не готов к войне с Россией на Украине

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Globallookpress.com

Альянс НАТО в случае отправки своего контингента на Украину не будет готов к прямому военному столкновению с Российской армией. С таким заявлением на своей странице в соцсети X выступил отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор.

«Если войска НАТО вступят на территорию Украины, то начнется война с Россией. Русские к этому готовы, а мы — нет», — написал бывший военный.

Ранее Макгрегор предположил, что после окончания российской специальной военной операции столица Украины будет перенесена во Львов, а Одесса и многие другие города скоро войдут в состав России.

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      Виктория Кондратьева
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