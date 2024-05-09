В России высказались о заявлениях НАТО об отправке войск на Украину

Депутат Чепа: позиция НАТО об отправке войск на Украину связана с разноголосицей

Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об отсутствии планов отправлять войска военного блока в зону украинского конфликта связано с широкой дискуссией по этому вопросу, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о позиции Североатлантического альянса.

«Я думаю, это связано только с тем, что мы постоянно слышим какую-то разноголосицу. [Президент Франции Эммануэль] Макрон говорит о необходимости ввода войск, мы слышим разные голоса из Прибалтики, из Польши, мы понимаем, что это очень опасная риторика. С другой стороны, мы слышим заявления тех же немцев, которые говорят, что мы против того, чтобы вводить. Я думаю, это связано с тем, что идут такие опасные игрища, и это ни к чему не приведет», — сказал он.

9 мая Йенс Столтенберг высказался о возможности отправить войска блока на территорию Украины. «У НАТО нет планов размещать силы на Украине. Когда я встречался с украинскими властями на прошлой неделе, они не просили об этом», — заявил глава альянса.

21 апреля Столтенберг уже отмечал, что официально альянс не планирует отправлять войска в зону боевых действий.

Вопрос участия вооруженных сил НАТО в украинском конфликте в конце февраля поднял французский лидер Эммануэль Макрон. По его словам, такой вариант развития событий возможен, чтобы не дать России победить. Это заявление вызвало неоднозначную реакцию в рядах западных политиков — некоторые из них поддержали идею, другие раскритиковали.

