В НАТО заявили об отсутствии планов отправлять войска на Украину

Генсек НАТО Столтенберг: у альянса нет планов отправлять войска на Украину

НАТО не планирует отправлять войска в зону боевых действий на Украине, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу MSNBC, передает ТАСС.

«Нет никаких планов присутствия боевых сил НАТО на Украине», — подчеркнул он. При этом Столтенберг отметил, что ряд стран НАТО «имеет своих людей в военной форме в посольствах [в Киеве], которые дают советы».

В конце февраля президент Франции, которая также является членом НАТО, Эммануэль Макрон допускал возможность отправки западных сухопутных войск на территорию Украины. При этом он отмечал, что консенсус по этому вопросу пока не достигнут.

21 апреля Столтенберг положительно отреагировал на решение Палаты представителей Конгресса США выделить Украине новый пакет помощи почти на 61 миллиард долларов. Он подчеркнул, что помощь украинской стороне даст больше безопасности Европе и Северной Америке.