ЕС и НАТО отреагировали на решение Конгресса США о помощи Украине

Евросоюз и НАТО приветствовали решение Конгресса США о помощи Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал принятие решения Палаты представителей Конгресса США выделить Украине новый пакет помощи. Об этом он написал в социальной сети X.

«Украина использует предоставленное союзниками по НАТО оружие для уничтожения российских боевых возможностей», — отметил он. Столтенберг считает, что помощь украинской стороне даст больше безопасности Европе и Северной Америке.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также отреагировал на решение Конгресса США. По его словам, такая помощь необходима Украине в противостоянии с Россией.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Киеву почти на 61 миллиард долларов. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Документ направлен для рассмотрения в Сенат.