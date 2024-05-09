Люди с украинскими флагами попытались сорвать шествие в честь Дня Победы в Вене

В Вене провокаторы попытались сорвать шествие в честь Дня Победы

Провокаторы с украинскими флагами попытались сорвать шествие в честь Дня Победы, проходившее в центре Вены. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

По его словам, сотни участников акции «Бессмертный полк» прошли по центру столицы Австрии с фотографиями родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, а также с флагами России. Маршрут пролегал от площади Мария-Терезиен-Плац до площади Шварценбергплац, где установлен монумент героям Советской армии.

Как рассказал корреспондент, к памятнику также пришли провокаторы, которые выкрикивали лозунги и пытались помешать шествию. Однако вмешалась полиция, которая оттеснила их на значительное расстояние.

Ранее стало известно, что в Берлине в шествие «Бессмертного полка» вмешалась местная полиция, которая не позволила участникам акции единым строем пройти к Мемориалу павшим советским воинам в Тиргартене. После того, как правоохранители перекрыли несколько проходов к памятнику, не успевшим присоединиться к шествию людям пришлось через забор передавать цветы для возложения.

Помимо этого, в Мадриде на участников акции «Бессмертный полк» напал мужчина с украинским флагом. Его задержала полиция.