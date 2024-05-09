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15:30, 9 мая 2024Мир

Полиция и провокаторы вмешались в шествие «Бессмертного полка» в Берлине

В Берлине полиция не позволила пройти шествию «Бессмертного полка» одним строем

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Берлинская полиция вмешалась в шествие «Бессмертного полка», не позволив его участникам единым строем пройти к Мемориалу павшим советским воинам в Тиргартене. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Шествие проходит на фоне запрета властей Берлина на флаг России и символику Советского Союза. По словам корреспондента, акция началась под крики «ура» и пение военных песен, однако почти сразу была приостановлена. После того, как полиция перекрыла несколько проходов к мемориалу, не успевшим присоединиться к шествию людям пришлось через забор передавать цветы для возложения к памятнику.

Кроме того, журналист утверждает, что акцию пытались сорвать провокаторы с флагами Украины, однако их оттеснили сотрудники правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что на участников акции «Бессмертный полк» в Мадриде напал мужчина с украинским двуколором. В результате его задержала полиция.

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      Константин Лысяков
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