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На «Бессмертный полк» в Мадриде совершили нападение

Мужчина с флагом Украины напал на «Бессмертный полк» в Мадриде

Кадр: «Известия»

Мужчина с флагом Украины в руках совершил нападение на участников акции «Бессмертный полк» в Мадриде, пишут «Известия».

Нападавший был задержан сотрудниками полиции, действия которых приветствовали участники шествия. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

7 мая организаторы акции заявляли о поступающих им угрозах, в том числе физической расправой, и оскорблениях.

Также стало известно, что полиция Берлина разрешила проведение в городе акции «Бессмертный полк», однако без использования флагов России или СССР и Георгиевской ленты. Посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил недовольство таким решением.

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Платон Щукин
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